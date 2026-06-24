サッカー日本代表・中村敬斗の“短いソックス”が注目を集めている。すね当ては入っているのか、ルール上は問題ないのか。本人が明かした理由と、海外選手の前例をもとに、その足元に込められた工夫を探る。 【画像】サッカー日本代表の集合写真で見ると一目瞭然のソックスの短さ 短いソックスの裏に隠された長年の悩み サッカー日本代表の中村敬斗選手の足元が、ファンの間で注目を集めている。理由は