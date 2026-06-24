米沢市によりますと、きょう午後５時ごろ、山形県米沢市李山でクマ１頭が目撃されました。 体長はおよそ１．５メートルとみられています。 人への被害はありません。 現場は市街地で、近くには住宅街や、九里学園高校の野球場などがあります。 市が注意を呼びかけています。