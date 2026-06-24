売り上げランキングのユーティリティ部門では2025年2月に発売したピン『G440』が約1年4ヶ月にわたりトップを独占。ピンの一強という状況が続いている。ピンの人気について二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。【ランキング】トップ10をまとめて発表ロフト15度〜46度までそろえる『UFO』がランクイン！「ユーティリティとフェアウェイウッドは圧倒的にピンですね。特にユーティリティは2位メーカーに大差をつけていて、2