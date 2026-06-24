＜2026 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES2日目◇24日◇中京ゴルフ倶楽部 石野コース（愛知県）◇6843ヤード・パー71＞ 世界中から集まった21カ国（男子12カ国、女子9カ国）のジュニアゴルフナショナルチームが世界一を競う国別対抗世界選手権は、第2ラウンドが終了した。各チーム3人が出場し、上位2人の合計スコアによって争われる。【写真】プロより飛ぶ松?茉?352y超の豪快スイング連覇