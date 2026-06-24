株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（以下、SME）は22日、男子プロゴルファーの加藤金次郎とスポンサー契約を締結したことを発表した。【写真】快挙！ 加藤金次郎が最年少V加藤は2025年9月22日に15歳139日でプロ転向。史上最年少プロとして注目を集めている。さらに、先週の下部ACNツアー「i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘」でプロ初優勝。16歳44日での勝利は、ACNツアー史上最年少記録となった。この契約により