山口県は、乳幼児を中心とした感染症＝手足口病の流行発生警報を2年ぶりに発令しました。県によりますと、先週15日から21日の手足口病の患者の定点当たりの報告数が5.37人となり、警報の基準としている5人を上回りました。手足口病は乳幼児を中心に流行する感染症で、口の中の粘膜や、手のひら、足の裏などに2mmから3mmの水ほう性の発疹が出ます。感染経路は、咳やくしゃみなどの飛沫感染、それに接触感染などとなっています。県に