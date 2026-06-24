リンクスから、新作ウェッジのアナウンス。「“中空ウェッジはBOMBA”と言われるほどアマチュアの救世主的ウェッジを発売したLynxから、今度はアプローチに特化したウェッジを発売します。ロフトは全3種類でスイングするだけでロフト通りにボールが上がり様々なアプローチの技が簡単に打ててしまう魔法のようなクラブです」と、同社。【画像】ダフリに強いソールの仕組みソール幅が40?にも達する超幅広ソールは、アプローチ専用で