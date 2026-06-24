モデルの森星（34）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。今夢中になっていることを明かした。星は慶大卒業の才女で、世界的なファッションショーにも出演するなど、モデルとして世界的に活躍。22年に亡くなった世界的デザイナーである森英恵さん（享年96）の孫。2017年には星も英恵さんとともに同番組に出演している。星は「いろんなところにお仕事を通して行くチャンスには恵まれてたも