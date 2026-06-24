金総書記は23日、5000トン級の駆逐艦「崔賢（チェヒョン）」の就役を視察した/ KCNAソウル（CNN）北朝鮮は23日、国の歴史上最大規模の軍艦となる5000トン級の駆逐艦「崔賢（チェヒョン）」を就役させた。軍事アナリストの間では、北朝鮮の敵国が有事に考慮しなければならない要素はこれまで以上に増える可能性があるとの指摘が出ている。金正恩（キムジョンウン）総書記は西岸の南浦造船所で行った演説で、北朝鮮の軍事史における