群馬県高崎市の駐車場で女性が死亡した事件で、女性はこの近くに住む28歳の女性と判明しました。首の近くには刺し傷があったということです。【映像】事件現場付近の様子警察によりますと、午前3時ごろ高崎市の駐車場で女性が血まみれの状態で倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察は、死亡した女性についてこの近くに住む吉田千夏さん（28）だと発表しました。吉田さんの首の近くには刺し傷などがあり、仰