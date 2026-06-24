沖縄県や九州地方に台風7号が接近していることを受け、荷物の配達の遅れや窓口業務の休止など物流に影響が出ています。ヤマト運輸は、フェリーの欠航などにより、鹿児島県の島しょ部でクール便の荷受けを停止しています。佐川急便では、沖縄県内の配達に遅れが出ているということです。日本郵便は、鹿児島県、長崎県、熊本県の一部の郵便局で窓口業務を休止しています。また、岡山県、広島県、山口県と四国・九州地方から沖縄県に