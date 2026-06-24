内田梨瑚被告（動画投稿アプリから）北海道旭川市で2024年、当時17歳の女子高校生をつり橋から川に落として殺害したなどとして殺人などの罪に問われた無職内田梨瑚被告（23）が、求刑通り懲役27年とした旭川地裁判決を受け入れ、控訴しない方針を固めたことが24日、弁護人への取材で分かった。内田被告は、24年4月18日夜〜19日未明、知人の女と共謀し、被告が写った画像データを無断使用した留萌市の高校生を車に乗せ、同市か