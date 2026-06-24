24日の衆議院内閣委員会で自民、維新、国民民主、参政の4党が共同提出した国旗損壊罪法案が審議入りした。中道改革連合の長妻昭議員は、自民党の岩屋毅前外務大臣や石破茂前総理大臣の発言を引用したほか、戦前の新聞記事や、米国で国旗損壊罪を違憲とした最高裁判事の言葉も引用し、立法に慎重な考えを述べた。【映像】戦前の日の丸規制に言及した瞬間（実際の様子）長妻議員は「これ、自民党の中でも異論が上がっている」と