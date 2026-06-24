ウシの腱から作った移植用材料を持つ早稲田大の岩崎清隆教授＝24日午後、東京都新宿区早稲田大や東京女子医大のチームは24日、スポーツなどで起きる膝の靱帯損傷に対し、ウシの腱から細胞を取り除いて作った材料を移植し再生を促す臨床試験（治験）を始めたと発表した。全国6施設で18〜44歳の患者、計57人に参加してもらい、効果や安全性を確認する。終了は2028年度の見込み。早稲田大発ベンチャーのコアティッシュバイオエン