タレントの平愛梨（41）が24日、自身のインスタグラムを更新し、夫でサッカー日本代表のDF長友佑都（39）との「結婚式記念日」を迎えたことを報告した。平と長友は2017年1月に結婚を発表し、同年6月24日に都内で挙式・披露宴を行った。この日の投稿では和装でハートマークを作る2ショットや黄色のドレスに身を包みタキシード姿の夫と腕を組む当時のショットを投稿。「結婚式記念日丸9年2017年から一緒に過ごして遠征も多く