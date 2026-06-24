サッカーの元女子日本代表「なでしこジャパン」の２０１１年Ｗ杯優勝メンバーで、ＷＥリーグ・新潟の川澄奈穂美（４０）が２４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。新潟が上尾野辺めぐみ（４０）と２６−２７シーズンの契約更新したとの投稿を引用ポストし「めぐがアルビと契約しなかったら契約解除して引退する気持ちだったから、更新のリリース出て安心した〜来季も親友と一緒にサッカーできるのシアワセ〜」とつづった。川