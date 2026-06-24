公職の選挙に立候補できる年齢を参議院議員と都道府県知事について「30歳以上」、衆議院議員と地方議員などについて「25歳以上」と定める公職選挙法の規定は憲法に違反するとして、20代の若者ら6人が国に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が、6月22日に東京高裁で開かれた。 原告6人は2023年の統一地方選挙の際、年齢要件を満たさないとして立候補の届け出が受理されなかった。これをきっかけに提訴した一審で、東