日本でも大ヒット中のマイケル・ジャクソン伝記映画『Michael／マイケル』。キング・オブ・ポップとヒップホップ文化の深い関係を、文筆家・長谷川町蔵が解説する。マイケルはヒップホップ的な人物だった「マイケル・ジャクソンは、ラッパーにもリスペクトされている」と書いたら、驚くだろうか。意外なことに、それは事実である。銃をチラつかせながら、ドンペリを飲み干し、マリファナを吸いまくり、水着ギャルをはべらせてウェ