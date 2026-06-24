2015年にスタートしたヒップホップ／R&B／ソウル系の音楽フェス、SOUL CAMPが7年ぶりに復活。7月4日（土）に東京・SGCホール有明にて開催される。今年の海外勢はエリカ・バドゥ（Erykah Badu）、ザ・ファーサイド（The Pharcyde）、ノレッジ（Knxwledge）の3組が揃った。エリカ・バドゥが「過去」から提示した「未来」ヘッドライナーのエリカ・バドゥと言えば、その素晴らしさ、かっこよさ、偉大さは枚挙にいとまがないが、彼