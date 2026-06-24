「カトパコ」ことカトリエル＆パコ・アモロソ（CA7RIEL & Paco Amoroso）によるニューアルバム『FREE SPIRITS』の国内盤が本日6月24日にリリースされた。昨年のフジロックを席巻したアルゼンチンの異端デュオは、この最新作で何を提示したのか？〈誰も新しいものなんて発明しちゃいない、すべてはもうやり尽くされている、ベイビー（Nadie inventa nada nuevo, todo ya está hecho, bebo）〉ついに全貌が明らかになったカ