資料岡山市空撮 岡山経済研究所が岡山県の民営事業所を対象に行ったアンケート調査で、2026年夏のボーナスを支給する予定の企業の割合が95％であることが分りました。2025年の夏より0.3ポイント高く、2008年の調査開始以降、夏冬通じて「過去最高」となりました。 1人当たりの平均支給額予定額は、正社員が49万円、非正社員が15万7000円でした。回答のあった企業の前年夏の実績額と比べると正社員は0.8％、非