大家族貧乏バラエティーで日本中を騒がせた「ビッグダディ」こと林下清志氏（61）が、なんと「8回目」の結婚を発表した。ネット上が《さすがに呆れる》《期待を裏切らない》と騒ぎになる中、改めてダディの“規格外”の私生活にも改めて注目が集まりそうだ。【写真】これで４度目…ビッグダディ元妻・美奈子「再婚相手」の素性林下氏は24日に自身のブログを更新し、「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました」と電撃発表。