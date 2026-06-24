〈XL Recordings〉のトップとして、リチャード・ラッセルは長年にわたりイギリスの音楽シーンで存在感を発揮し続けてきた。90年代にはプロディジーの大ブレイクを支え、ゼロ年代以降はディジー・ラスカル、ヴァンパイア・ウィークエンド、アデル、ザ・エックスエックス（姉妹レーベルの〈Young〉所属）、オーヴァーモノ、ジム・レガシーなど、ジャンルの垣根を超えて時代の最前線を走るアーティストを輩出。その一方で、彼自身も音