丸刈り騒動再び──AKB48の花田藍衣（21）の坊主動画から一夜。Xではかつて同グループで発生した同様の騒動に絡めつつ、《AKBの歪な世界観というものが、私には到底理解できませぬ》といった苦言が飛び交っている。【もっと読む】AKB峯岸みなみの“丸刈り写真” 世界中で相次ぐ目撃情報の謎花田をめぐっては6月23日夕方、AKBを運営する株式会社DHが本人との専属契約を解除したと発表。理由については花田が特定のファンと複数