◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝６月２４日、函館競馬場前走のエプソムＣ（４着）で復活の兆しを見せたマジックサンズ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キズナ）は同厩のファウストラーゼン（牡４歳、父モズアスコット）と併せ馬を行った。３戦連続コンビとなる横山和生騎手を背に、函館・芝コースで３馬身ほど先行。強めに追われて、最後は併入した。馬なりの相手に対して