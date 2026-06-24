日本歌手協会による歌の祭典「夏まつり唄まつり２０２６」が２４日、東京・練馬文化センター大ホールで開幕し、大相撲・錦戸親方（元関脇・水戸泉）の妻でソプラノ歌手の小野友葵子（ゆきこ）が出演した。小野は持ち前の伸びやかな声で「あなたへ」を披露。歌唱後には、司会で歌手の合田道人（日本歌手協会理事長）から「親方が今日、会場にいらっしゃってるという話を今耳にしたんですけれど」と振られ、「名古屋（場所）入