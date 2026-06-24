ロンドン序盤はドル買いが優勢、ユーロドル１．１３台前半に下落＝ロンドン為替 ロンドン序盤はドル買いが一段と強まっている。ユーロドルは安値を1.1338レベルに更新し、昨年6月以来の安値水準となった。ポンドドルは一時1.3172レベルまで下落し、3月末以来の安値水準となっている。ドル円は161.75レベルに本日の高値を更新。ユーロやポンドと比較すると緩やかなドル買いにとどまっている。161円台後半で