ユーロが軟調、ドル高の受け皿になりやすく＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル高とともにユーロの軟調さが目立っている。ドル高の背景には、直近の米FOMCでのタカ派姿勢に加えて、足元の株式市場でAI関連銘柄主導で調整圧力が広がっていることが、リスク回避のドル買いにつながる面が指摘される。ドル相場にとって、ユーロが最大の受け皿となっているようだ。 また、昨日発表されたユーロ圏と