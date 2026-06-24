ヤクルト・奥川恭伸投手が２５日の阪神戦（甲子園）に先発する。登板予定だった２４日の試合は雨天中止になった。室内練習場で調整した右腕はプロ初完封勝利を挙げた１４日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）以来、中１０日のマウンドとなるが「いい形でゲームに入れるようにしたい」と４勝目へプランを掲げた。