おととい22日、静岡･小山町の工業団地付近でクマの目撃情報があり、町は周辺の人に対して注意を呼びかけています。これは、自転車で通勤途中だった会社員が、小山町の町道で撮影したクマの写真です。小山町によりますと、おととい6月22日午前9時半ごろ、湯船原地区の工業団地付近にある町道奈良橋・湯船線でクマを目撃したとの情報があったということです。クマは体長は1メートル以上の成獣とみられ、森の中へと逃げていった