マスプロ電工は、AR(拡張現実)とスマホを使って、壁面取付用UHFアンテナ スカイウォーリーを住宅壁面に“試し置き”できるサービスを開始。スマホで特設サイトにアクセスすることで利用できる。 ARを使って、スマホの画面に映した住宅壁面に壁面取付用UHFアンテナ スカイウォーリーの3Dモデルを合成し、設置シミュレーションできるサービス。WebAR技術を利用しているため、アプリは