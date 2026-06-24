大ヒット曲「千の風になって」で知られるテノール歌手の秋川雅史が２４日、大阪市内で「千の風になって」２０周年記念コンサート関西公演取材会に出席した。２００５年に発売したアルバムの中に収録されていた同楽曲を０６年にシングルとして発売。「オペラ歌手として、オペラの歌声を聞かせてやろうっていう意識が非常に強かった」と当時を振り返った。長く歌い続けているうちに心境も変化。「余計な気負いみたいなものがなく