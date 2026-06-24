浜松市の特別支援学校に24日、ディズニーキャラクターが訪れ、子どもたちと交流しました。これは、東京ディズニーリゾートへの来園が難しい子どもたちに笑顔を届けようとパークを運営するオリエンタルランドの社会貢献活動として行われたものです。24日は、浜松市の県立西部特別支援学校に東京ディズニーリゾート・アンバサダーとミッキーマウスやミニーマウスが訪れ