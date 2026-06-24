◆ファーム・リーグ楽天１―３ハヤテ（２４日・森林どり泉）左手関節軟骨（ＴＦＣＣ）損傷で離脱していた楽天の宗山塁内野手が２４日、実戦復帰した。ファーム・リーグのハヤテ戦に「２番・遊撃」で先発。初回無死一塁の１打席目は見逃し三振だったが４回先頭での２打席目は中前安打を放った。直後に代走が送られて交代。遊撃守備も軽快にこなした。「まずは試合に出場できたこと、不安なくしっかりとプレーできたことが一番