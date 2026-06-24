日本学生野球協会とＮＰＢエンタープライズは２４日、９月に台湾・台北市で開催される「第１４回ＢＦＡＵ１８アジア野球選手権」に出場する、侍ジャパン高校日本代表の壮行試合を８月２９日に神宮球場で開催することを発表した。対戦相手は大学日本代表で、神宮での開催は２０１９年以来、７年ぶり。試合開始は午後６時だ。試合形式は９回制でコールドゲームなし、延長なし、ＤＨ、制あり、木製バットを用いて行われる。