Aぇ! groupの末澤誠也が、26日発売の『CLASSY.』8月号（光文社 ）に登場。同日発売の「増刊 Special Edition」でカバーも務めた。【写真】素敵…綺麗な横顔をみせる末澤誠也人気企画「#TOKYO恋する1軒目」で、デート風グラビアを撮影。その先行カットが公開された。テーマは、「やんちゃな笑顔と大人の余裕、ギャップに揺れる初デート」。地元で憧れの先輩“末澤さん”と社会人になってから再会し、念願の初デート、という裏設