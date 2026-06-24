映像業界に新たな才能の発掘を告げる産声が上がった。国際短編映画祭「Short Shorts Film Festival & Asia 2026（以下、SSFF & ASIA）」で新設された「Tom Yoda Next Frame Award」。第1回受賞者は『ノット・ア・バッド・サウンド（NOT A BAD SOUND）』を手掛けた中村光輝監督だ。アワード創設者である株式会社ティー ワイ リミテッド代表取締役会長、依田巽氏と中村監督が、賞設立の真意や作品に込めた情熱、次世代への