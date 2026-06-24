元NMB48の梅山恋和（うめやまここな）さんがプラチナムプロダクションに所属したことが6月24日に発表されました。【写真を見る】【元NMB48・梅山恋和】プラチナムプロダクションに所属「ひとりでも多くの方に知っていただけるよう頑張ります」プラチナムプロダクションは森脇梨々夏さん、鈴木ユリアさん、小倉優子さん、谷まりあさんなどが所属する芸能事務所です。梅山さんは2016年にNMB48へ加入。2022年4月のグループ卒業後は、