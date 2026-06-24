ボートレースからつ「ズバッと！！なべチャンネル杯」は3日目を終えた。2日目前半まで2連対と好調だった藤森陸斗（27＝福岡）。迎えた3日目は1マークで失速艇を避ける形で後方に。それでも追い上げ3着。後半は大外から捲り差すも2マークの展開が悪く5着に後退となった。「前半で、あの位置から3着になれたのは大きいですね。今日は展開に恵まれなかったけど、回転を上げて、伸びもこっちの方が良かったし、全部が良くなって