24日、声優の大橋彩香さんが、所属事務所「ホリプロインターナショナル」を6月30日をもって退所することを発表しました。【写真を見る】【 大橋彩香 】事務所退所を報告「約8年間、たくさんの愛を届けてくださり、本当にありがとうございました…！！」事務所公式サイトでは、「この度、弊社所属の大橋彩香は、2026年6月30日をもちましてホリプロインターナショナルを離れることをご報告いたします」と報告。 大橋さんも