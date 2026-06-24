女優・梅澤美波（27）が22日配信のTBS Podcast「JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」に出演し、乃木坂46で一番うれしかった出来事について語る場面があった。“公式お兄ちゃん”こと設楽統から「乃木坂で一番うれしかったことは何?入ったことを抜きにして」と質問されると、梅澤は「初めて聞かれたかもしれないな…」と考えを巡らせながら「後輩の鈴木佑捺ちゃんから、お手紙をもらったんですよ。それがめちゃくちゃうれしか