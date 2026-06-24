選挙運動に関するSNS対策に向けた法改正案を衆院の築山信彦事務総長（中央右）に提出する与野党の議員ら＝24日午後、国会与野党は24日、選挙運動に関する交流サイト（SNS）対策に向けた法改正案を衆院に共同提出した。25日の衆院政治改革特別委員会で採決され、今国会で成立する見通し。改正案は、SNS事業者に対し、法令違反や虚偽など選挙の公正を害する恐れのある情報による悪影響を軽減する措置を義務付ける。投稿者にはAIを