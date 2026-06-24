和歌山競輪のF1は24日、2日目を終えた。S級の準決勝11Rは北井佑季（36＝神奈川）が捲って快勝した。前受けから残り2周で川口聖二（32＝岐阜）の中近2車にかぶせられた。3番手へ引いたところを打鐘直前に横山尚則（34＝茨城）の関東2車にも、かぶせられた。後方5番手に置かれる形。「（横山との）並走から引くタイミングが遅れた。立て直して仕掛けたけど、ヤバい感じ。ぎりぎり間に合うタイミングだった。もっと早く引いてい