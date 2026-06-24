【ワシントン＝中根圭一】トランプ米大統領は、量子技術の推進に関する二つの大統領令に署名した。民間企業と連携し、量子コンピューターの２０２８年までの実用化を目指す。秘匿性が高く解読不可能とされる「量子暗号」の導入目標も３１年に設定した。中国との開発競争で米国の取り組みを強化する狙いがある。量子コンピューターは、量子力学の原理を情報処理に応用した次世代計算機。既存の暗号を解読して無力化する恐れがあ