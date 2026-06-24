「一般戦」（２４日、平和島）出口舞有子（３３）＝愛知・１１７期・Ｂ２＝が２４日の初日４Ｒで１着。３コースからまくり差し、見事な白星発進を決めた。レース後は「前検から不安だったけど、結果が出て良かった」と胸をなで下ろしており、「重いなりに進んでいるのかな」と仕上がりにはまずまずの評価を下した。それでも、「バイオ燃料に全然乗っていないってこともあるけど、違和感がすごい」と苦笑い。「いろいろ試した