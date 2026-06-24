【B.L.T.2026年8月号】 6月26日発売 価格：1,430円 「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU 【拡大画像へ】 東京ニュース通信社は、「B.L.T.2026年8月号」を6月26日に発売する。価格は1,430円。 表紙と巻頭カラーには15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」が発売中の櫻坂46から中嶋優月さんと村山美羽さんが登