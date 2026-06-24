【SPA!デジタル写真集 麻倉瑞季「生意気なカラダ」】 発売中 価格：1,100円 【拡大画像へ】 扶桑社は、発売中の写真集「SPA!デジタル写真集 麻倉瑞季『生意気なカラダ』」の誌面カットを一部公開した。 本書は、グラビアアイドルでeスポーツチーム「La VISION」に所属しているプロゲーマーでもある麻倉瑞季さんの写真集。 麻倉瑞季さんとア