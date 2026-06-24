【BOOK☆WALKER 上半期ランキング2026】 6月24日発表 【拡大画像へ】 ドワンゴは、「BOOK☆WALKER 上半期ランキング2026」を6月24日に発表した。 本ランキングは総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」にて、10月21日から5月31日までの電子書籍販売数に基づいて集計されたもの。「総合ランキング」に加え、「ラノベ・新文芸」や「少女・女性マンガ」など10 のカテゴリ別ランキングを含む、全