24日午後、鹿角市尾去沢の県道でクマが目撃されました。鹿角警察署の調べによりますと24日午後3時20分ごろ、鹿角市尾去沢字新山の県道にクマ1頭がいるのを、車で走っていた鹿角市の40代の男性が目撃しました。クマの体長は約80センチです。最も近い民家までは20メートルほどで、付近には市営住宅などがあり、隣接した地域には尾去沢小学校、尾去沢中学校があります。