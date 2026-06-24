こちらは、県内の“ある組織”の業務の一覧です。山や海での救助の対応、大規模な山林火災での現地派遣、さらには、移植ため医療機関に臓器を運ぶこともあります。これらの業務に携わるのは…県消防防災航空隊です。防災ヘリ「なまはげ」を駆使して活動していて、鈴木知事は、この航空隊の存在を“県民の生命を守る最後の砦”と言い表しています。活動の最前線に立つ隊員の多くは、県内の消防本部から派遣されています。すでに一定